В Керчи введен режим ЧС из-за выброса мазута на побережье

Режим ЧС муниципального характера введен в Керчи из-за выброса мазута на побережье из аварийных танкеров. В Ленинском районе Крыма введен режим угрозы ЧС. Об этом сообщил зампредседателя правительства республики Игорь Михайличенко в телеграм-канале.

По его словам, мазут обнаружен на Керченском полуострове в районе мыса Змеиный и крепости Ени-Кале.

Для очистки берега задействованы силы федерального и регионального МЧС, министерства экологии и природных ресурсов Крыма и Керчи.

Для сбора пятна мазута в акватории морской спасательной службой направлены буксиры "Максим Колосов" и "Анатолий Ткачев". В очистке берега и акватории задействовано 112 человек, 2 корабля и 12 единиц наземной техники.

Напомним, 15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, мз танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. т мазута. По последним данным МЧС, протяженность берега Черного моря в Краснодарском крае, который необходимо очистить от мазута, составляет 54 км.

19 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе "прямой линии" сказал, что в ходе крушения танкеров в Керченком проливе в море вытекло почти 40% находившегося в них топлива. Он отметил, что все службы работают над ликвидацией последствий крушения и докладывают ему о ситуации.