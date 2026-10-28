Парламентарии Кубани дополнили меры социальной поддержки участников СВО и их семей

В ходе 89-й сессии ЗСК депутаты кубанского парламента уточнили порядок определения среднедушевого дохода семьей, нуждающихся в жилых помещениях.

Документ представил руководитель комитета ЗСК по вопросам промышленности, строительства и ЖКХ Владимир Лыбанев, сообщили в пресс-службе ЗСК.

Закон меняет порядок расчета среднедушевого дохода в целях признания семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими. Соответствующая мера позволит им беспрепятственно встать на учет по улучшению жилищных условий.

В частности, при расчете среднедушевого дохода предполагается не учитывать некоторые виды выплат. Среди них:

- единовременная материальная помощь в связи со стихийным бедствием или другими чрезвычайными обстоятельствами, а также террористическим актом;

- единовременные денежные поощрения при присвоении звания "Мать-героиня", а также при награждении орденом или медалью ордена "Родительская слава";

- денежные средства на проведение ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам потерявших кормильца семей военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии РФ, сотрудников органов внутренних дел РФ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов РФ;

- единовременные выплаты военнослужащим, добровольцам, сотрудникам правоохранительных и других органов, в которых предусмотрено прохождение федеральной государственной службы, или членам их семей в связи с возмещением ущерба жизни и здоровью, понесенного в ходе участия в боевых действиях;

- ежемесячная выплата переселенцам из Курской области, утратившим имущество первой необходимости;

- единовременные денежные выплаты и материальная помощь участникам специальной военной операции, а также членам семей погибших бойцов.

Председатель Законодательного Собрания Юрий Бурлачко, комментируя принятое решение, отметил, что в законодательстве есть ряд вопросов, решение которых может кардинально улучшить качество жизни человека и серьезно повлиять на его социальный статус. К таковым, по мнению руководителя ЗСК, прежде всего относятся нововведения, касающиеся обеспечения граждан жилыми помещениями.

"Сегодня мы актуализируем действующее законодательство в части уточнения порядка определения дохода человека для возможности признания его малоимущим в целях постановки на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении. При этом уточняем, какие именно поступления из общего дохода должны быть исключены.

Подчеркну, это в полной мере согласуется с проводимой сейчас в стране и крае социальной политикой в отношении тех, кто получает помощь от государства за заслуги перед обществом, а также за реальные риски и жизненные лишения", – сказал Юрий Бурлачко.