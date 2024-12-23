На Кубани из-за разлива мазута могли погибнуть 10 дельфинов

Озвучены новые данные о смерти дельфинов в Краснодарском крае, которая могла случиться из-за разлива мазута.

"Всего с 15 декабря (с момента ЧС) по 22 декабря зафиксировано 10 азовок, причиной гибели которых может быть разлив мазута", - сообщает в своей группе "ВКонтакте" научно-экологический центр спасения дельфинов "Дельфа".

Напомним, 15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. т мазута. По последним данным МЧС, протяженность берега Черного моря в Краснодарском крае, который необходимо очистить от мазута, составляет 54 км.

19 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе "прямой линии" сказал, что в ходе крушения танкеров в Керченском проливе в море вытекло почти 40% находившегося в них топлива. Он отметил, что все службы работают над ликвидацией последствий крушения и докладывают ему о ситуации.