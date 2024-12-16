МЧС: С танкера "Волгонефть 239" спасены все члены экипажа

Операция по спасению экипажа с танкера "Волгонефть 239" завершена, сообщает МЧС России.

По данным ведомства, все 14 человек благополучно эвакуированы на берег.

Также МЧС сообщает, что в районе поселка Волна возобновлена эвакуация экипажа с другого танкера - "Волгонефть 239". Спасены 5 человек.

Глава МЧС России Александр Куренков поручил увеличить группировку в районе Керченского пролива.

15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, перевозившие нефтепродукты. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. С танкера "Волгонефть 212" были эвакуированы 13 моряков. Один моряк погиб.

11 пострадавших госпитализированы в городскую больницу Анапы, двое из них в тяжелом состоянии. Одна из версий крушения — ошибка экипажа.

Отмечается, что волны в Керченском проливе в воскресенье достигали девяти метров. Скорость ветра превышала 20 м/с.

Как сообщали в Федеральном агентстве морского и речного транспорта (Росморречфлот), танкеры в общей сложности перевозили более 8 тыс. тонн мазута. В результате произошел разлив нефтепродуктов.