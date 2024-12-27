Минкурортов Кубани отказалось давать прогноз о влиянии разлива мазута на турпоток

Прогнозировать влияние разлива нефтепродуктов в Черном море на турпоток на Кубани пока преждевременно, заявили РИА Новости в Министерстве курортов Краснодарского края.

В ведомстве отметили, что представители туриндустрии региона участвуют в ликвидации последствий ЧС в Анапе и Темрюкском районе. "Главная задача сейчас - очистить пляжи от нефтепродуктов", - подчеркнули в министерстве.

Накануне газета "Известия" сообщила, что в Анапе отменено 90% бронирований на новогодние праздники. Как заявил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян, пострадали территории, где находятся 80% отелей города.

Ранее сообщалось, что Краснодарский край может потерять минимум на один курортный сезон загрязненное мазутом побережье. 26 декабря на Кубани ввели краевой режим ЧС из-за выброса нефтепродуктов. До этого действовал режим ЧС муниципального уровня.

Напомним, 15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. тонн мазута.