В Краснодарском крае спасатели и волонтеры собрали 12,6 тонны нефтепродуктов

В Краснодарском крае сотрудники МЧС России очищают акваторию и берег от нефтепродуктов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России.



Собранный мазут вывозится для утилизации. За день спасатели и волонтеры: расчистили 4,2 километра береговой линии, собрали 12,6 тонны нефтепродуктов. В Анапе на Бугасской косе устанавливаются ограничивающие боны. На месте более 700 специалистов и 60 единиц техники. Работы осложняет сильный ветер и осадки.

Напомним, 15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, перевозившие нефтепродукты. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. С танкера "Волгонефть 212" были эвакуированы 13 моряков. Один моряк погиб. 11 пострадавших госпитализированы в городскую больницу Анапы, двое из них в тяжелом состоянии. Со второго танкера все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник. В Анапе ввели режим ЧС после разлива нефтепродуктов.

Танкеры построили в Волгограде. Одному из них уже 55 лет, второму – 51 год. Сообщалось, что они были предназначены для эксплуатации на реках.