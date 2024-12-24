Волонтеры из Анапы заявили, что их не пустили на встречу с губернатором

Волонтеры из Анапы пожаловались, что их не пустили на встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Как пишет Baza, им заявили, что зал якобы переполнен. При этом на фото встречи помещение оказалось полупустым, сообщает телеграм-канал.

Утверждается, что тем, кто все-таки смог пройти на встречу, запретили снимать видео и задавать вопросы.

Телеграм-канал "Кровавая барыня" пишет, что вход на встречу с губернатором охраняли казаки, которые не пустили около десяти приехавших из Анапы волонтеров. Сначала они объясняли отказ тем, что волонтеров "нет в списках", потом заявили, что встреча уже началась, "полный зал народу", поэтому "зайти не получится".

Представительница ДК заявила, что волонтеров "слишком много", а представители от отдельных волонтерских организаций уже участвуют в совещании. "Вопросов много ненужных задавали. Неудобных, точнее", — сказала она.

Напомним, волонтеры участвуют в уборке прибрежной линии на Кубани после крушения танкеров в Керченском проливе. Накануне сообщалось, что собранные добровольцами мешки с мазутом уносит обратно в море из-за шторма. Люди винят чиновников в халатности. По их словам, техники по-прежнему недостаточно, поэтому вовремя вывозить собранный песков с мазутом не получается.

Губернатор Кубани сообщал, что загрязненный грунт вывозят на специализированные предприятия для утилизации. Проблема в том, что собирают мазут быстрее, чем эти предприятия могут принять. "Совместно с Минприроды и Росприроднадзором приняли решение — в промзоне Анапы сейчас создают временную перевалочную площадку. Сюда будут свозить грунт с пляжей, а отсюда — уже централизованно на предприятия", - написал Кондратьев в своем телеграм-канале.