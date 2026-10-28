В Испании при столкновении поездов погибли 46 человек

В Испании произошла крупная железнодорожная авария - в столкновении двух пассажирских поездов погибли 46 человек. Сначала экстренные службы сообщали о десяти погибших, но позже цифра выросла. Об этом пишет газета ABC.

Авария случилась утром 28 октября в провинции Толедо (автономное сообщество Кастилия‑Ла‑Манча). Примерно в 09:00 по местному времени два пассажирских состава врезались друг в друга. Из‑за удара два вагона одного из поездов сошли с рельсов. На первых этапах спасатели фиксировали десять жертв, но в ходе дальнейшей работы число погибших увеличилось до 46.

Ранее на перегоне Решеты‑Седельниково с путей сошло 39 вагонов - сначала сообщали о 20, уточнили в региональном МЧС. Горели 7 цистерн, остальные 54 не горящих вагона отбуксировали в безопасное место. Пожар удалось локализовать. В ликвидации последствий участвовали 250 специалистов Свердловской железной дороги, а всего к реагированию привлекли 331 человека и 36 единиц техники.