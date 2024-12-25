На Кубани ввели краевой режим ЧС из-за выброса нефтепродуктов

Краевой режим ЧС объявлен в Краснодарском крае, где не прекращается выброс нефтепродуктов на побережье, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

До настоящего времени действовал режим ЧС муниципального уровня.

"К сожалению, выброс нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района затянулся и не прекращается, - написал Кондратьев в своем телеграм-канале. - Изначально по расчетам ученых и специалистов, основная масса мазута должна была остаться на дне Черного моря, что позволило бы его собрать в воде. Но погода диктует свои условия, воздух прогревается и нефтепродукты поднимаются наверх. В итоге их выносит на наши пляжи".

Кондратьев поблагодарил всех волонтеров и жителей края, которые пришли на помощь.

Накануне глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после появления информации о недостаточных мерах по ликвидации последствий выбросов нефтепродуктов в акваторию Черного моря. В жалобах в адрес СК говорится, что уборка мазута в границах береговой линии осуществляется якобы лишь неравнодушными гражданами, спецтехника для выполнения работ не выделена, вывоз отходов не организован. Также отмечается, что 22 декабря из-за шторма емкости с нефтепродуктами, складирование которых осуществлялось на пляжах, вновь попали в море.

Ранее волонтеры из Анапы пожаловались, что их не пустили на встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. А тем, кто все-таки смог пройти на встречу, запретили снимать видео и задавать вопросы.