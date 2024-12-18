На Черноморском побережье Кубани собраны 80 тонн нефтепродуктов

Спасатели собрали на Черноморском побережье Кубани 80 т нефтепродуктов.

От мазута очищено более 8,1 км береговой линии черноморского побережья Краснодарского края. К ликвидации последствий разлива нефтепродуктов привлечены почти 2,7 тыс. человек, сообщили РИА Новости в МЧС России.

Напомним, в Краснодарском крае сотрудники МЧС России и волонтеры очищают акваторию и берег от нефтепродуктов. Собранный мазут вывозится для утилизации. В Анапе на Бугасской косе устанавливаются ограничивающие боны. В городе ввели режим ЧС после разлива нефтепродуктов.