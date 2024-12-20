В Анапе волонтеры обращаются к врачам с симптомами отравления нефтепродуктами

Десятки человек обратились к врачам с симптомами отравления нефтепродуктами после выброса мазута в Анапе, сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, спасатели и волонтеры жалуются на головокружения и слабость.

Тем временем, на побережье ожидается новый выброс мазута - одно пятно дрейфует в акватории и может добраться до Анапы.

Кроме того, пишет Mash, много мазута остается на дне, волонтеры не успевают все убирать, техники и людей не хватает. Мешки с жижей протекают, мазут снова разливается по пляжу, поэтому волонтеры просят у чиновников железную тару.

В МЧС заявляли, что при необходимости увеличат группировку спасателей на черноморском побережье. Сейчас на месте работают около 6 тысяч спасателей и волонтеров, более 250 единиц техники.

Ранее сообщалось, что уже два дельфина погибли у побережья Анапы из-за разлива мазута. Кроме того, в результате загрязнения черноморского побережья погибли 20 птиц.