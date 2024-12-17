Прокуратура Кубани начала проверку из-за загрязнения пляжей после ЧП с танкерами

Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку в связи с появлением информации о загрязнении прибрежной полосы мазутной смесью в результате ЧП с танкерами. Об этом сообщили ТАСС в прокуратуре Краснодарского края.

Сегодня в Сети появились кадры, на которых видно, что черная масса покрывает пляжи. В частности, очевидцы заявляют об "экологической катастрофе" на пляже "Жемчужина России" в Анапе. Комментаторы предлагают "выставить счета за нанесенный ущерб алчным торгашам нефтью, выпустившим старые танкеры, предназначенные для рек, в штормящее море".

Ранее СМИ сообщили, что из танкеров "Волгонефть 239" и "Волгонефть 212", потерпевших крушение в Керченском проливе, вытекло в Черное море около 3,7 тыс. т мазута. Вблизи Крыма взяты пробы воды.

15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, перевозившие нефтепродукты. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. С танкера "Волгонефть 212" были эвакуированы 13 моряков. Один моряк погиб. 11 пострадавших госпитализированы в городскую больницу Анапы, двое из них в тяжелом состоянии. Со второго танкера все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник.