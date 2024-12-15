Следком переквалифицировал уголовное дело на более тяжкое из-за гибели моряка при крушении танкера

Следователями возбуждены два уголовных дела по факту крушения танкеров в акватории Черного моря, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следкома Крыма и Севастополя.

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю были возбуждены уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего сегодня в акватории Черного моря потерпели бедствие два танкера "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", перевозившие нефтепродукты.

После информации о гибели одного из моряков одно из возбужденных уголовных дел переквалифицировано на более тяжкий состав - ч.2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека).

На месте работает группа из наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов.