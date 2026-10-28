Четыре родовых зала в перинатальном центре Каменска-Уральского модернизируют в природном стиле

Проект реновации родовых залов с созданием экологичной среды стартовал в перинатальном центре детской городской больницы Каменска-Уральского. Учреждение станет третьим в Свердловской области, где внедрят такой подход к организации родовспоможения.

Всего на Среднем Урале планируют отремонтировать 55 родовых палат.

В перинатальном центре оборудуют четыре родовых зала с индивидуальным природным оформлением: «Сосновый лес», «Золотая пещера», «Малахитовая шкатулка» и «Екатерининская». Будущие мамы смогут выбрать обстановку, которая им больше подходит.

В оформлении используют визуальные эффекты, природные звуки и ароматы. В каждом зале предусмотрят отдельный санузел с душевой кабиной.

Особое внимание уделят условиям для партнерских родов. Возможность присутствия близкого человека помогает снизить эмоциональное напряжение и способствует формированию ранней связи между матерью, ребенком и партнером.

Напомним, перинатальный центр детской городской больницы Каменска-Уральского оказывает помощь беременным женщинам, роженицам, родильницам и новорожденным Южного управленческого округа. Ежегодно здесь принимают около 1,2 тысячи родов.

Ранее глава региона Денис Паслер сообщил об открытии обновленных родовых палат в салютогенном дизайне в городской больнице №40 Екатеринбурга. Такой же подход применялся в оформлении родзалов Первоуральского перинатального центра.