Эксперт: Кубань из-за ЧП с танкерами может потерять не один курортный сезон

Краснодарский край может потерять минимум на один курортный сезон загрязненное мазутом побережье, заявил научный руководитель Института водных проблем Виктор Данилов-Данильян.

"Трудно оценить сейчас, какие потери для сектора рекреационного, у нас мест с теплым пляжем не так много в стране, - приводит его слова ТАСС. - Едва ли ни одно из основных выбывает, и очень трудно сейчас сказать, на сколько: то ли на один сезон".

Эксперт добавил, что, по мнению оптимистов, с весны все будет "в полном порядке", но лично у него "очень большие сомнения по этому поводу". Данилов-Данильян напомнил, что после ЧП 2007 года на восстановление экосистем ушло 15 лет.

Сегодня краевой режим ЧС был объявлен в Краснодарском крае, где не прекращается выброс нефтепродуктов на побережье. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Ранее он заявил, что мазут, выброшенный на побережье Краснодарского края, планируется убрать до 1 февраля, максимум до 1 марта.

Напомним, 15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. тонн мазута.