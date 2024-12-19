Задержаны капитаны потерпевших крушение в Черном море танкеров

Полицейские задержали капитанов нефтетанкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239".

Как сообщил в Telegram Следственный комитет по Республике Крым и городу Севастополю, им предъявили обвинения по делу о нарушении правил безопасности эксплуатации морского транспорта. По делу были проведены допросы свидетелей, осуществлены обыски по маршруту судов, изъята документация. Назначены судебно-медицинские и судоводительские экспертизы членов экипажа.

Когда погода улучшится, будет проведен осмотра места крушения судов и извлечены обломкидля технических и экологических экспертиз для установления вреда морской среде Азово-Черноморского бассейна из-за разлития мазута.

Напомним, 15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. Из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. т мазута.