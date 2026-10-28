МИД Армении: Ереван не видит возможности остаться в ОДКБ

Армения не видит возможности остаться в качестве члена Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил глава МИД страны Арарат Мирзоян.

По его словам, Ереван уже давно прекратил участие в работе этой структуры, заморозил членство. "И если другие члены структуры или секретариат делают комментарии, то напрасно. Мы нашу позицию не поменяем и не видим наше возвращение в ОДКБ", — приводит слова Мирзояна "Новости-Армения".

Таким образом он прокомментировал заявление бывшего генсека организации Николая Бордюжи о необходимости исключения Армении из ОДКБ.

В феврале 2024 г. Армения приостановила членство в организации. Тем не менее, тогда российские дипломаты не считали, что республика может отказаться от участия в Договоре о коллективной безопасности. Но в июле 2025 г. премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что выход Армении из ОДКБ - более вероятный исход, чем разморозка ее участия в этой организации. Армянские власти критиковали ОДКБ за отказ вмешаться в ситуацию в Карабахе во время армяно-азербайджанского конфликта. Пашинян заявлял, что не видит смысла участвовать в силовом блоке, если он не в состоянии защитить одного из своих членов.