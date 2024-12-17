17 Декабря 2024
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Фото: скриншот с видео Telegram-канала Mash / t.me/mash

Губернатор: в четырех населенных пунктах Кубани ввели режим повышенной готовности

В Краснодарском крае в четырех населенных пунктах ввели режим повышенной готовности.

Как заявил в Telegram глава региона Вениамин Кондратьев, это произошло после разлива нефти из танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе. По его словам, пока пятно разлива нефтепродуктов не достигло берега.

Как заявил губернатор Крыма Сергей Аксенов, ситуацию с разливом нефтепродуктов контролируют профильные федеральные министерства и службы. В настоящее время береговая черта не загрязнена, ведутся подготовительные работы по ликвидации последствий утечки.

Напомним, из танкеров "Волгонефть 239" и "Волгонефть 212", потерпевших крушение в Керченском проливе, вытекло в Черное море около 3700 тонн мазута.

Теги: крушение, танкеры


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