Губернатор: в четырех населенных пунктах Кубани ввели режим повышенной готовности

В Краснодарском крае в четырех населенных пунктах ввели режим повышенной готовности.

Как заявил в Telegram глава региона Вениамин Кондратьев, это произошло после разлива нефти из танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе. По его словам, пока пятно разлива нефтепродуктов не достигло берега.

Как заявил губернатор Крыма Сергей Аксенов, ситуацию с разливом нефтепродуктов контролируют профильные федеральные министерства и службы. В настоящее время береговая черта не загрязнена, ведутся подготовительные работы по ликвидации последствий утечки.

Напомним, из танкеров "Волгонефть 239" и "Волгонефть 212", потерпевших крушение в Керченском проливе, вытекло в Черное море около 3700 тонн мазута.