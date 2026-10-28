28 Октября 2026
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Фото: страница губернатора Александра Моора в соцсетях

Тюменская область заблаговременно готовится к весеннему паводку

Тюменская область заблаговременно готовится к весеннему паводку, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Плановые мероприятия проводятся в муниципалитетах Тюменской области в рамках подготовки к паводковому периоду 2027 года.

В частности, в Нижнетавдинском округе специалисты администрации муниципалитета и представители Северо-Уральского управления Ростехнадзора провели масштабную инспекцию состояния защитных гидротехнический сооружений на реке Тавда.

"Мы вышли на акваторию на маломерном судне. Главная цель выезда – проверить, как перенесла прошедший непростой сезон дамба и береговые шпоры в селе Нижняя Тавда. Специалисты тщательно осмотрели техническое состояние берегоукрепления после нагрузок этого года. Итоги инспекции: сооружение показало высокую степень надежности. Объект успешно выдержал прошедший паводок и уже сейчас полностью соответствует требованиям для прохождения высокого половодья 2027 года", – сообщил глава Нижнетавдинского округа Сергей Борисевич.

В рамках подготовки к паводкоопасному сезону владельцам земельных участков рекомендуется: своевременно очистить водоотводные канавы (кюветы) вдоль границ земельных участков от мусора, ила, веток. Свободный проход воды предотвратит ее скопление на дорогах и затопление дворов. Обеспечить очистку водопропускных труб, расположенных в границах участков или прилегающих к ним. Трубы должны быть полностью освобождены от грунта и посторонних предметов для восстановления их пропускной способности. Открыть входные и выходные отверстия водопропускных труб. Если осенью закрывали трубы деревянными щитами, пленкой или иными материалами для защиты от попадания мусора, их необходимо демонтировать. Открытые отверстия обеспечат свободный ток талой воды. Предотвратить замораживание водопропускных труб. Категорически запрещается забивать отверстия снегом или льдом. При образовании ледяной корки внутри трубы ее необходимо пролить горячей водой или аккуратно разрушить механическим способом, чтобы не допустить образования заторов. Организовать отвод воды от фундаментов зданий. Убедитесь, что уровень снега и льда у стен дома не препятствует стоку, а отмостка очищена от сугробов.

"Учитывая опыт прошлых лет, мы ведем системную заблаговременную работу по подготовке к паводку. Плановые мероприятия проводятся на региональном и муниципальном уровнях. Обеспечить безопасность жителей региона и минимизировать возможный ущерб от весеннего половодья – наша общая задача", – подчеркнул директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Горин.

Теги: паводок, подготовка


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