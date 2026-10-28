В ГИБДД разыскивают очевидцев смертельного ДТП с мопедом в Верхней Пышме

Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают свидетелей смертельного ДТП, произошедшего минувшим вечером на 29 км автодороги "Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов". Один из участников аварии - автомобилист - скрылся с места происшествия.

Трагедия произошла 27 октября около 21.30. По предварительным данным, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, ехал со стороны Екатеринбурга в направлении Нижнего Тагила и столкнулся с попутно движущимся мопедом марки VENTO, после чего скрылся.

За рулем мопеда находился 29-летний парень. С травмами различной степени тяжести его госпитализировали в больницу №23 Екатеринбурга. 30-летний пассажир скончался на месте до прибытия бригады "скорой медицинской помощи".

На месте ДТП правоохранители выполнили необходимые процессуальные действия. Назначены экспертизы, проводится расследование. Ведется розыск водителя и транспортного средства. Граждан, располагающих какими-либо сведениями о происшествии, просят сообщить имеющуюся информацию в дежурную часть полиции по телефонам 8 (34368) 5-36-92, 3-22-81 или 102. Конфиденциальность гарантируется.