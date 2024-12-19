В Краснодарском крае после ЧП с танкерами обследовали 130 километров побережья

На Кубани после аварии двух танкеров обследовано 130 километров морского побережья, сообщает МЧС РФ.

По информации ведомства, работа на отдельных участках продолжалась всю ночь. К сбору нефтепродуктов привлечены более 5 тысяч спасателей и волонтеров.

Накануне вечером сообщалось, что очищено более 10 километров береговой линии. Собрано около 100 тонн нефтепродуктов.

Напомним, 15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, мз танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. т мазута.

17 декабря сотрудники МЧС России и волонтеры начали очищать акваторию и берег от нефтепродуктов. Собранный мазут вывозится для утилизации. В Анапе на Бугасской косе устанавливаются ограничивающие боны. В городе ввели режим ЧС после разлива нефтепродуктов.