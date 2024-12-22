Более 50 тонн мешков с мазутом вывезены с побережья Черного моря в Крыму

С побережья Черного моря вывезено более 50 тонн мешков с мазутом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального МЧС.

Работы велись на восьми участках. Собрано 60,3 тонн или 2016 мешков, вывезено - 1 675 мешков или 50,6 тонн.

Масляные пятна незначительных размеров обнаружены в Ленинском районе и на территории Керчи. Площадь загрязнения - до 10 квадратных метров.

На месте работают 412 человек, 37 единиц техники и четыре плавсредства.

Напомним, 15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, мз танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. т мазута. По последним данным МЧС, протяженность берега Черного моря в Краснодарском крае, который необходимо очистить от мазута, составляет 54 км.

19 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе "прямой линии" сказал, что в ходе крушения танкеров в Керченком проливе в море вытекло почти 40% находившегося в них топлива. Он отметил, что все службы работают над ликвидацией последствий крушения и докладывают ему о ситуации. Режим ЧС муниципального характера введен в Керчи из-за выброса мазута на побережье из аварийных танкеров.