Мазут обнаружен на участке берега длиной 40 километров после ЧП с танкерами

Специалисты выявили нефтепродукты на участках побережья общей протяженностью почти 40 километров после крушения танкеров в Керченском проливе.

"Обнаружены участки выхода нефтепродуктов на сушу от населенного пункта Веселовка до санатория "Сибур-Юг" общей протяженностью 36 километров", - сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

По данным ГУМЧС Кубани, работы по очистке после крушения танкеров ведутся на 49 километрах черноморского побережья.

Ранее сообщалось, что мазут, вытекший из аварийных танкеров, добрался до Центрального пляжа Анапы. Местные жители жалуются на сильный неприятный запах.

Напомним, в Краснодарском крае сотрудники МЧС России и волонтеры очищают акваторию и берег от нефтепродуктов. Собранный мазут вывозится для утилизации. В Анапе на Бугасской косе устанавливаются ограничивающие боны. В городе ввели режим ЧС после разлива нефтепродуктов.