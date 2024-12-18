Мазут добрался до центрального пляжа Анапы

Мазут, вытекший из аварийных танкеров, добрался до Центрального пляжа Анапы к вечеру вторника, пишет Mash.

По информации телеграм-канала, местные жители жалуются на сильный неприятный запах и не самую эстетичную картину на главной набережной города.

Тем временем, на море усиливается шторм и ветер. Из-за этого, как сообщает Mash, курорт буквально "тонет в черной жиже".

Напомним, 15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. Из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. т мазута.

В Краснодарском крае сотрудники МЧС России очищают акваторию и берег от нефтепродуктов. Собранный мазут вывозится для утилизации. В Анапе на Бугасской косе устанавливаются ограничивающие боны. В городе ввели режим ЧС после разлива нефтепродуктов.

В перспективе регион может остаться без редких краснокнижных птиц. Их пытаются спасать волонтеры.