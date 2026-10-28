Жители Европы будут выбирать зимой между едой и отоплением - еврокомиссар

Около 50 млн жителей Европы этой зимой будут выбирать между едой и отоплением. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике и жилищному строительству Дэн Йоргенсен.

Он предупредил, что предстоящая зима может быть очень тяжелой для Европы из-за зависимости от импорта энергоресурсов, которые стали очень дорогими. Еврокомиссия стремится снизить стоимость энергии, но это процесс на долгие годы.

Проблемы с оплатой счетов усугубляются жилищным кризисом, который еврокомиссар назвал "чрезвычайной ситуацией". Он признал, что политики недостаточно внимания уделяли этой проблеме ранее. В частности, ЕС изучает меры по ограничению краткосрочной аренды, которая повышает цены и вытесняет жителей из городов.

Что касается поставок российского газа, Йоргенсен заявил, что это исключено - полный запрет запланирован на 2027 год и произойдет, несмотря ни на что.

Весной Йоргенсен заявил, что начинается сильнейший энергокризис в истории человечества.

Президент РФ Владимир Путин накануне на саммите форума стран — экспортеров газа прокомментировал происходящее в энергетической сфере Европы поговоркой "Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь". По его словам, Европа вредит сама себе.