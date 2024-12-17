Ученые изучат влияние крушения танкеров на качество воды в Крыму

Вблизи Крыма взяты пробы воды. Это позволит оценить влияние на её качество пятна мазута, оказавшегося там после крушения танкеров у Керченского пролива.

"Визуально последствий не наблюдали, но что будет в пробах, посмотрим. Отработали на четырех станциях – на каждой точке взяли пробы на несколько параметров", - сказал ТАСС ведущий научный сотрудник лаборатории хемоэкологии Института биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ) РАН, кандидат биологических наук Сергей Алемов.

Напомним, из танкеров "Волгонефть 239" и "Волгонефть 212", потерпевших крушение в Керченском проливе, вытекло в Черное море около 3,7 тыс. т мазута.