На пляжах Анапы - повторные выбросы мазута

В Анапе на отдельных участках пляжей обнаружены повторные выбросы мазута. Речь идёт о небольших пластах мазута у берега.

Их оперативно убирают сотрудники муниципалитетов, которые закреплены за территориями, спасатели МЧС и добровольцы. При этом морспасслужба 30 декабря планирует обследование затонувших фрагментов судов "Волгонефть".

По состоянию на 30 декабря, в акватории Керченского пролива собрано 25 т нефтеводяной смеси. Площадь акватории, которую обработали сорбентом и с которой собрали нефтепродукты, – 29,5 тыс. "квадратов". На тех участках, где это эффективно, установили 460 м боновых заграждений, 250 из них – вокруг кормовой части "Волгонефть-239", которую выбросило на мель в районе порта Тамань, сообщает Оперштаб Краснодарского края.