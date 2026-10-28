В Нижневартовском районе спасатели эвакуировали двух мужчин, потерявших лодку на острове

В Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа спасатели помогли двум мужчинам, застрявшим на острове на протоке Мулка. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Центроспас Югория".

По данным ведомства, югорчане добрались до острова своим ходом, однако потеряли лодку и не смогли вернуться обратно.

Специалисты обследовали протоку от Мегиона в направлении Нижневартовска и вскоре обнаружили пропавших. Медицинская помощь мужчинам не потребовалась. Спасатели доставили их в Мегион.