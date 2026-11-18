Поезд Деда Мороза посетит 11 городов на Свердловской магистрали

Поезд Деда Мороза и его команды совершит остановки в 11 городах на Свердловской магистрали. Первыми встречать праздник будут жители Перми уже 20 ноября, сообщает пресс-служба СвЖД.

Напомним, что празднично украшенный состав отправился из Великого Устюга 8 ноября. После Перми - 21 ноября Дед Мороз приедет в Серов, 22 ноября - в Нягань, затем Югорск и Тюмень 23 и 24 ноября соответственно. 30 ноября поезд прибудет в Новый Уренгой, 1 декабря - в Губкинский и Ноябрьск, 2 декабря - в Нижневартовск, затем в Тобольск - 3 декабря и завершит уральский маршрут 4 декабря в Екатеринбурге.

Для детей и взрослых на вокзалах подготовлена анимационная программа с участием Деда Мороза, Снегурочки и их сказочных помощников. В течение трех часов горожане смогут поучаствовать в новогодних развлечениях, посетить вагон Снежной королевы с зеркальным и тронным залами, вагон-лавку с сувенирами и вагон-ресторан с блюдами северной кухни, сфотографироваться в новогоднем фотокупе и отправить письмо через почту Деда Мороза.

Для тех, кто заранее приобрел билеты, открыты вагон "Сказочная деревня", вагон-приемная Деда Мороза и подготовлено представление в вагоне "Кукольный театр". Напомним, что традиционно поезд Деда Мороза приезжает на паровозной тяге, и любой желающий может подняться в кабину паровоза и сделать памятные фото.

Отметим, что весь маршрут составит 24 тыс. км. Поезд посетит 60 городов от Крайнего Севера до Сибири и Центральной России.