Прокуратура: Дело сестер Хачатурян подлежит прекращению

Прокуратура предложила прекратить уголовное дело сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна.

"Сестры Хачатурян действовали в состоянии необходимой обороны, на основании действия в состоянии необходимой обороны дело подлежит прекращению, мера пресечения – отмене", - заявил прокурор в суде. Его слова приводит РИА Новости.

Также прокурор отметил, что следователь "грубо затягивает срок следствия".

В июле 2018 года в межквартирном холле подъезда жилого дома, расположенного по Алтуфьевскому шоссе в Москве, было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с ножевыми ранениями. Его дочери во время допроса признались, что убийство совершили они, объяснив это длительными издевательствами со стороны отца.

В прошлом году Бутырский районный суд Москвы признал Михаила Хачатуряна виновным в сексуальном насилии над собственными дочерями, умышленном причинении тяжелого вреда их здоровью, распространении порнографии.

Ранее защитники выражали надежду, что получение статуса потерпевших по делу о сексуальном насилии и побоях со стороны их отца поможет девушкам избежать уголовного преследования за его убийство.