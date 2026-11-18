Самолет "Азимут" передал сигнал о бомбе на борту по пути в Анталью

Во время полета над турецкой территорией Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут", следовавший по маршруту Минеральные Воды - Анталья, подал сигнал о наличии на борту взрывного устройства. Об этом проинформировал турецкий медиаресурс HavaSosyalMedya, который специализируется на авиационных новостях; сведения подтверждает агентство ТАСС.

Сразу после поступления тревожного сигнала экстренные службы перешли на усиленный режим работы.

По плану, сразу после посадки в аэропорту Антальи воздушное судно должны переместить в специально отведённую безопасную зону.

Там специалисты службы безопасности проведут полный комплекс проверочных мероприятий.

Позже представитель ТАСС в авиадиспетчерских службах сообщил, что борт, с которого предположительно поступил сигнал об угрозе, благополучно приземлился в Анталье.

При этом источник не стал ни подтверждать, ни опровергать данные о самом факте угрозы взрыва на борту.