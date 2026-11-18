Экс-вице-премьера Пермского края Белановича заочно обвинили в пяти взятках на 29 миллионов рублей

Бывший министр природных ресурсов — заместитель председателя правительства Пермского края Дмитрий Беланович заочно обвинён в получении пяти взяток на общую сумму 29 млн рублей и объявлен в межгосударственный розыск. Об этом стало известно на апелляционных слушаниях в Пермском краевом суде, где признали обоснованным его заочный арест, сообщает издание "Новый компаньон".

Защита настаивает, что до объявления в розыск Беланович не был ни подозреваемым, ни обвиняемым: на допросы его не вызывали, от следствия он не скрывался. Адвокаты Татьяна Горшкова, Денис Зройчиков, Ирина Фадеева и Владимир Давыдов представили договор аренды квартиры, которую сын экс-чиновника заключил под возможный домашний арест.

Напомним, в начале октября 2026 года Белановича уволили с должностей вице-премьера и министра природных ресурсов в связи с утратой доверия. 30 октября в его отношении возбудили сразу пять уголовных дел о взятках, полученных в 2025–2026 годах. Один эпизод — 1 млн рублей от пермского ООО "Камелот" (добыча камня для памятников) — квалифицирован как взятка группой лиц с вымогательством. Взяткодателями следствие считает совладельцев компании Андрея Минина и Александра Юшкова. Остальные четыре эпизода — получение взятки в особо крупном размере. Два из них по 5 млн рублей связаны с соликамским ООО "Альфа" и его владельцем Бинямином Акберовым. Ещё 8 млн рублей, по версии следствия, передал Антон Желтов, тогда директор тюменского ООО "Сурья", а 10 млн — Марат Тазиев, гендиректор пермского ООО "Сиаль". В этих двух случаях деньги шли через предполагаемого посредника Андрея Полетику под контролем ФСБ.

Полетика после задержания 8 июля 2026 года признался в коррупционных сделках и заявил, что Белановича не знал, а действовал в интересах Евгения Поплякова — начальника управления лесопользования минприроды края. Деньги он передавал матери этого чиновника. Полетика и Попляков заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, Попляков дал показания против Белановича.

На 17 ноября Минин находился под домашним арестом, Юшков — под запретом определённых действий, Акберов — в СИЗО. Содержание под стражей Полетики и Поплякова продлено до 7 января 2027 года. Прокурор Андрей Путин возразил против изменения меры пресечения Белановичу, отметив, что тот выехал за пределы России — возможно, в Беларусь. Судья Екатерина Спелкова согласилась с заочным арестом на два месяца с момента пересечения границы или фактического задержания обвиняемого на территории РФ. Тем временем Попляков 13 ноября внесён в федеральный реестр лиц, уволенных за утрату доверия.