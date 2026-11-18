Игорь Мартынов передал Ордена Мужества семьям камызякцев, погибших при выполнении боевых заданий в зоне СВО

В администрации Камызякского района состоялась церемония передачи государственных наград родственникам бойцов, погибших при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. В мероприятии приняли участие Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов и глава муниципалитета Михаил Черкасов.

Орденом Мужества посмертно награждены астраханцы Фарид Изтелеуов, Руслан Тлепбергенов и Рустам Чуюнчалиев. Указом Президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе проведения спецоперации, они были представлены к этой государственной награде.

Фарид Изтелеуов родился в 1979 году в селе Бирючек Камызякского района, окончил 11 классов Семибугровской СОШ. И после завершения обучения в школе ДОСААФ в Астрахани служил ефрейтором войсковой части 29298. С 2017 года проходил службу в Сирии, затем в Ливии. С начала специальной военной операции продолжил службу в ЧВК «Вагнер», затем старшим стрелком мотострелкового взвода – ефрейтором войсковой части 29298. Фарид Рафаэлович принимал участие во взятии Бахмута, освобождении Курска, Волчанска Харьковской области, Белгородской области. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, ефрейтор войсковой части 29298 Фарид Изтелеуов ранее был награждён медалями «За отвагу», «За освобождение Сирии», «За Победу над ИГИЛ», «За взятие Бахмута». Погиб 23 июля 2025 года в городе Волчанск Харьковской области при выполнении боевой задачи.

Руслан Тлепбергенов родился в 1988 году в селе Ватажное Красноярского района. В 2004 году окончил Ватаженскую основную образовательную школу. В 2009-2010 годах проходил срочную службу в войсковой части 17568 в Екатеринбурге. 29 сентября 2022 года Руслан Жардемович был призван по мобилизации с военного комиссариата Красноярского и Володарского районов Астраханской области. Службу проходил в мотострелковых войсках войсковой части 65384 младшим сержантом, стрелком-сапером отделения штурмового взвода села Работино Запорожской области. Погиб при выполнении очередной боевой задачи 17 декабря 2025 года.

Рустам Чуюнчалиев родился в 1999 году в селе Образцово-Травино Камызякского района. Окончил Астраханский колледж индустрии красоты по программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии «изготовитель художественных изделий из дерева». В 2024 году заключил контракт с Министерством обороны РФ и был направлен в зону проведения СВО. Службу проходил в мотострелковых войсках войсковой части 58198 села Кругляковка Купянского района Харьковской области. Погиб при выполнении боевых задач на территории Харьковской области 25 июня 2025 года.

Ордена Мужества родным погибших земляков передал Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов.

«Камызякский район всегда славился своими жителями, готовыми встать на защиту Родину. Во все времена, в самые трудные моменты — от Великой Отечественной войны до наших дней — здесь растили настоящих мужчин, настоящих героев. Выполняя свой воинский долг в ходе специальной военной операции, наши земляки проявили высшие человеческие качества: истинный патриотизм, беззаветную храбрость, доблесть и беспримерное мужество. Вечная память героям», - подчеркнул спикер регионального парламента.

В ходе церемонии участники мероприятия почтили память павших земляков минутой молчания.