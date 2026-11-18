Игорь Мартынов дал разъяснения астраханцам, которые интересовались инициативой о запрете продажи вейпов в регионе

Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов на своих страницах в социальных сетях ответил на поступившие от жителей региона вопросы относительно законодательной инициативы о запрете розничной продажи вейпов. Граждане обратились к спикеру регионального парламента за разъяснениями как к инициатору соответствующего законопроекта.

Отметим, что многие астраханцы поддержали инициативу.

Игорь Мартынов поблагодарил жителей за активную гражданскую позицию и дал разъяснения по наиболее часто задаваемым вопросам. В частности, граждан интересует, будет ли запрет распространяться на системы нагревания табака, так называемые стики.

Председатель Думы Астраханской области пояснил, что действующее федеральное законодательство разграничивает электронные системы доставки никотина, использующие специальные жидкости, и устройства для нагревания табака. Предлагаемый региональный запрет касается розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. На устройства для нагревания табака и стики он не распространяется.





При этом Игорь Мартынов подчеркнул, что отсутствие соответствующего запрета не означает принципиальной безопасности табачной продукции.

Также часто астраханцы интересовались вопросом по административной ответственности за нарушение запрета.

Как пояснил Председатель Думы, необходимость введения дополнительных региональных штрафов отсутствует, поскольку ответственность за нарушение установленных ограничений и запретов в сфере розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией уже предусмотрена статьёй 14.53 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Игорь Мартынов также рассказал о сроках реализации законодательной инициативы. Предлагается установить запрет розничной продажи вейпов на территории Астраханской области с 1 марта 2027 года сроком на 5 лет. Соответствующее решение предстоит принять депутатам Думы Астраханской области.

Особое внимание в своих разъяснениях спикер регионального парламента уделил главной цели предлагаемых изменений — защите здоровья граждан, прежде всего детей и подростков.

«Нельзя мириться с тем, что пагубная зависимость формируется уже в школьном возрасте, а опасная продукция преподносится молодёжи как безобидное увлечение. Здоровье детей важнее коммерческих интересов тех, кто зарабатывает на продаже подобной продукции», — подчеркнул Председатель Думы.

Он также подчеркнул, что противодействие распространению вейпов среди молодёжи требует не только профилактической и разъяснительной работы, но и конкретных законодательных решений.

«Если мы действительно хотим вырастить здоровое поколение, одних разговоров о вреде вейпов недостаточно. Необходимы конкретные решения. Мы должны сделать всё возможное, чтобы оградить детей от формирования у них пагубной зависимости», — отметил Игорь Мартынов.

Добавим, что работа над законодательной инициативой продолжается. Уточнить статус законодательной инициативы можно, перейдя по ссылке.