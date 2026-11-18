Дорога Пинюг – Скрябино в Кировской области стала асфальтированной автотрассой

Гарантийный срок эксплуатации реконструированного участка автодороги составляет 8 лет. Работы по модернизации дороги Пинюг – Скрябино (на трассе Киров – Котлас – Архангельск) в Подосиновском районе Кировской области велись в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Обновить дорогу на северо-запад Кировской области поручил губернатор Александр Соколов. Так, в 2025 году был отремонтирован участок дороги Вазюк – Опарино и асфальтовая дорога впервые дошла до Опарино.

"В реализации проекта помогает национальный проект «Инфраструктура для жизни». Напомню: в 2025 году Опаринский округ впервые в своей истории получил круглогодичное асфальтобетонное сообщение с Кировом. Теперь двигаемся дальше – в следующем году начнем следующий участок, Пинюг – Подосиновец", - отметил Александр Соколов.

В этом году строители ремонтировали 16-километровый участок Пинюг – Скрябино. Подрядными организациями, в числе которых областное предприятие «Вятавтодор», осуществлен полный цикл дорожно-строительных работ. Специалисты провели расчистку полосы отвода, демонтаж старых железобетонных плит и разработку грунтового основания. Затем осуществили выравнивание и уплотнение земляного полотна, далее провели работы по обустройству многослойной дорожной одежды, включающей отсыпку песчано-щебёночной подушки с послойным уплотнением и укладку нижнего и верхнего слоёв асфальтобетона.

Кроме того, было выполнено комплексное инженерное обустройство трассы - сформирована система водоотвода, проведено наружное освещение, обустроены тротуары, созданы и установлены современные остановочные павильоны, сформировано барьерное ограждение и технические средства организации дорожного движения.

"Работы проведены в максимально короткие сроки, буквально за один дорожный сезон силами двух компаний – «Вятавтодор» и «Су-43». Создана современная асфальтированная дорога. Для этого было перемещено более 100 тысяч кубометров земляных масс, завезено порядка 30 тысяч тонн песка, и более 30 тысяч тонн щебня для устройства дорожной одежды. Уложено два слоя асфальтобетона. Выполнено укрепление обочин, нанесена разметка. На сегодня дорога соответствует современным требованиям. Гарантийный срок дороги – 8 лет", — отметил главный инженер областного предприятия «Вятавтодор» Василий Шабалин.