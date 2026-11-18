Дело о ДТП с автобусом у храма в Екатеринбурге, где погибли 4 человека, направлено в суд

Водитель автобуса Икромжон Хамраев из ООО "Авто-Ном", устроивший смертельное ДТП у храма "Большой Златоуст" в Екатеринбурге, в скором времени предстанет перед судом. Прокурор Свердловской области Борис Крылов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, сообщает пресс-служба ведомства.

Авария произошла вечером 10 июня на перекрестке улиц Малышева и 8 Марта. По версии следствия, водитель, находясь в состоянии систематического переутомления и усталости, двигался по маршруту №81. При выезде на перекресток улиц 8 Марта и Малышева на запрещающий сигнал светофора автобус столкнулся с легковым автомобилем "Лифан", после чего снес группу пешеходов и врезался в храм "Большой Златоуст". В результате погибли четыре человека: две женщины, мужчина и маленький мальчик. Еще трое пострадавших были доставлены в медучреждения.

Согласно выводам автотехнической судебной экспертизы, водитель "Лифана" не допустил никаких нарушений. В то же время, водитель автобуса не только выехал на перекресток на "красный", но и не прибегнул к экстренному торможению, а, напротив, увеличил скорость до 58 км/ч, после чего и произошло ДТП. Помимо погибших, трем пешеходам и двум пассажирам автобуса были причинены травмы различной степени тяжести, в том числе повлекшие средней тяжести и тяжкий вред здоровью.

Обвиняемый полностью признал свою вину, указав, что причиной его действий была усталость от продолжительной работы без отдыха. О своем состоянии он сообщал руководству автобусного предприятия, но все равно был отправлен на смену, заявил Хамраев.

Уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Напомним, что уголовное дело также было возбуждено против 43-летнего директора транспортной компании, которой принадлежит автобус. Его обвиняют по ч. 3 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Дело все еще находится в стадии расследования.