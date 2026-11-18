Алексей Текслер вручил премии южноуральцам, которые внесли личный вклад в укрепление межнационального согласия региона

В Год единства народов России, который был объявлен Президентом Владимиром Путиным, вручение премий в сфере государственной национальной политики на Южном Урале приобрело особую значимость.

Накануне в резиденции губернатора Челябинской области состоялась торжественная церемония вручения наград южноуральцам, которые вносят значимый вклад в сохранение культурного и языкового многообразия региона, развивают межнациональный диалог и передают традиции новым поколениям.

Участников церемонии приветствовали губернатор Алексей Текслер, секретарь Челябинской епархии Игорь Шестаков и муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат-хаджи-хазрат Раев.

«Каждый из вас имеет прямое отношение к межнациональному миру и согласию. Сила России именно в том, что, уважая традиции и самобытность культур, мы ставим во главу угла сплоченность и общую любовь к нашей необъятной и многонациональной Родине. Челябинская область исторически является домом для разных народов. Это единство особенно чувствуется, мы этим гордимся. За годы работы мы выстроили в нашем регионе по-настоящему плодотворное взаимодействие общественных и религиозных организаций, региональной и муниципальной власти, учреждений образования, культуры, науки, средств массовой информации. И я искренне ценю вклад каждого из вас в нашу общую работу», - подчеркнул Алексей Текслер, открывая мероприятие.

В 2026 году лауреатами премии губернатора стали 10 жителей Челябинской области. Среди награжденных представители общественных и религиозных организаций, органов местного самоуправления, учреждений культуры и науки, средств массовой информации.

Всего в конкурсе приняли участие 50 кандидатов из 24 муниципальных образований области.

«Общественная активность движет процессы в национальной политике. Она помогает открывать новых уникальных людей. Герои – среди нас. Часто мы не замечаем их рядом, хотя своим примером они показывают, как важно жить в мире и согласии. Многие земляки скромно работают в небольших территориях, в ДК, в национально-культурных центрах, в учебных заведениях. Хочется, чтобы СМИ рассказывали об их вкладе в этнокультурное развитие и межнациональное единство России», - отмечал ранее Дмитрий Семёнов, начальник управления общественных связей правительства Челябинской области.

Лауреатами премии губернатора Челябинской области в сфере государственной национальной политики в 2026 году стали:

Рада Акмухаметова – заместитель председателя правления Башкирского народного центра;

Марат Ахатов – директор татарского национально-культурного центра «Дуслар»;

Борис Ваганов – руководитель проектов Челябинского отделения Всемирного русского народного собора;

Марина Клинова – руководитель проектов, автор и ведущая программ телеканала ОТВ;

Венера Маштак – специалист Государственного исторического музея Южного Урала;

Михаил Рудаков – руководитель службы протокола Челябинской епархии;

Алмаз Султанов – имам-наиб Соборной мечети Челябинска;

Алтыншаш Таскаранова – руководитель Верхнеуральского филиала казахского центра «Азамат»;

Марина Токарева – начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики Пластовского муниципального округа;

Ольга Юзеева – директор центра изучения и сохранения культурного наследия нагайбаков «КОЯШ».

Каждый из награжденных вносит свой вклад в национальное единство Южного Урала. Так, Марина Токарева организует кропотливую работу в Пласте, где по крупицам собирают историю родного края, чтобы передать ее будущим поколениям. Один из последних проектов – восстановление памяти героев Советского Союза.

«В нашем городе 8 героев Советского Союза, три полных кавалера ордена славы. Нам есть, кем гордиться. Наш проект «Непобедимое братство народов» именно о вкладе наших южноуральцев, наших пластовчан разных национальностей в нашу общую побед», - рассказала челябинским журналистам Марина Токарева, начальник управления культуры, спорта и молодежной политики Пластовского муниципального округа.

Председатель окружного этапа знаковой Всероссийская общественная премия «Гордость нации – 2026», руководитель регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Челябинской области Ханахмед Гюлов подчеркивал: «Южный Урал – это мини-Россия. На нашей земле в тесном и дружном соседстве, мире и согласии живут представители 152 наций, народностей и этносов! В наших вузах учатся студенты из 60 стран мира. Мы и приграничный край, и «опорный край державы». У нас богатейшее культурное наследие, самобытные традиции, а еще – уникальнейшие люди».

В завершение церемонии Алексей Текслер вручил благодарственные письма еще четырем южноуральцам. За добросовестный труд и высокий профессионализм награды получили Илья Филонин, Вячеслав Рубцов, Фануза Зарипова и Кенжегул Иртуганова.