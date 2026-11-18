В Кировграде начал работу филиал медцентра "УГМК-Здоровье"

В Кировграде открыто и начало работу новое подразделение многопрофильного медицинского центра "УГМК-Здоровье".

Открытие филиала даст жителям города еще больше возможностей проходить обследования на оборудовании экспертного класса и получать консультации профильных врачей рядом с домом, без поездок в областной центр. Новая семейная поликлиника занимает площадь более 1500 квадратных метров и расположена по адресу: ул. Набережная, 5/1.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "УГМК-Здоровье", клиника рассчитана на прием 200 пациентов в день и будет работать в семейном формате: медицинскую помощь здесь будут оказывать пациентам всех возрастов, от новорожденных до пожилых людей. Чтобы работающие жители могли попасть к врачу без отрыва от производства, поликлиника будет работать без выходных: с 8:00 до 20:00 ежедневно. Все помещения полностью адаптированы для маломобильных граждан.

"Здравоохранение – важная сфера для любой территории и ее жителей. Мы системно укрепляем медицину, модернизируем инфраструктуру, создаем новые учреждения, работаем над укреплением кадрового потенциала отрасли. И важно, что новые возможности у свердловчан появляются и благодаря нашим предприятиям, которые также заинтересованы в укреплении здоровья и своих сотрудников, и жителей территорий, в которых присутствует производство", - заявил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Интерьер на двух этажах здания продумывали с заботой о комфорте взрослых и детей. Светлые помещения поликлиники оформили в современном лаконичном стиле и дополнили уютными зонами ожидания.

Какие врачи и обследования будут доступны жителям Кировграда?

Консультации специалистов: на первом этапе прием откроют терапевт, педиатр, врач УЗИ и гинеколог.

Диагностика экспертного класса: в филиале установлены самые современные УЗИ-сканеры, аппараты для рентгенографии и функциональной диагностики (проведение ЭКГ, холтеровского мониторирования и спирографии). Высокая разрешающая способность современных УЗИ-сканеров позволяет врачам замечать минимальные изменения в тканях и сосудах еще до появления первых симптомов. Это критически важно для своевременного начала лечения и профилактики осложнений. Четкая визуализация и автоматизированный анализ данных (например, при суточном мониторировании ЭКГ) исключают погрешности. Пациенты избавляются от необходимости ехать на повторные проверки в областных клиниках для уточнения диагноза.

Процедуры и профилактика: оборудованы кабинеты физиотерапии, вакцинопрофилактики, а также процедурный кабинет для забора анализов и проведения инъекций. В ближайшей перспективе появится кабинет для проведения гипокситерапии (это восстановительное лечение и профилактика заболеваний дыхательных путей, таких как бронхиты, астматический кашель, изнуряющие простуды, тренировка сердечно-сосудистой и иммунной систем).

Оформление документов: пациенты смогут официально открыть больничный лист или получить справку об эпидемиологическом благополучии.

"Для жителей малых городов Свердловской области доступ к современной диагностике часто связан с необходимостью тратить целый день на дорогу в Екатеринбург. Наша задача – привезти высокие медицинские стандарты и современное оборудование непосредственно в Кировград, чтобы диагностика и лечение стали для людей быстрыми и комфортными", - рассказала руководитель филиальной сети клиник "УГМК-Здоровье" Ирина Имитаева.

Справка

Многопрофильный медицинский центр "УГМК-Здоровье" работает с 2009 года и является одной из крупнейших клиник Урала. Центр объединяет поликлинические отделения, круглосуточный стационар, хирургический блок, роддом и детский центр в Екатеринбурге.

Помимо столицы региона, сеть последовательно развивает филиалы в городах Свердловской области. Семейные поликлиники "УГМК-Здоровье" уже принимают пациентов в Верхней Пышме и Серове.