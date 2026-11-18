После "дела Долиной" риэлторы стали работать по скриптам МВД

Президент Российской Гильдии риэлторов Ирина Зырянова во время выступления на форуме недвижимости в Екатеринбурге высказалась о влиянии "дела Долиной" на отрасль.

"Дело Долиной" показало, что доверие к риэлтором невелико", - сказала Зырянова.

По её словам, разработано специальное приложение, в котором потенциальный покупатель может узнать достоверную информацию о риэлторе и не бояться за его профессионализм.

"Мы наладили работу с МВД, они нам присылают скрипты для работы с гражданами. Какие вопросы задать и так далее. Создан чат для пострадавших. Кому смогли, тому помогли, а где-то МВД пришлось подключаться", - сказала Зырянова.

Если специалисты Гильдии не могут переубедить человека, попавшего под влияние мошенников, то информацию о нём тут же передают в полицию.