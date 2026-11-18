На дороги ДНР и Запорожья направят более 25 млрд рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на заседании правительства, что кабмин выделит свыше 25 млрд рублей на развитие дорожной сети ДНР и Запорожской области.

Дополнительные средства помогут ускорить строительство объездной дороги вокруг Мариуполя. Также власти отремонтируют и расширят несколько участков трассы "Новороссия". Часть денег пойдет на ремонт региональных, межмуниципальных и местных дорог.

Мишустин отметил, что правительство продолжит развивать транспортную инфраструктуру в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". По его словам, эти работы улучшат логистику и создадут условия для экономического роста регионов.