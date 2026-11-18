Путин и Трамп кратко пообщались на приеме саммита АТЭС

Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин встретились на торжественном приеме для гостей саммита АТЭС. Лидеры трех стран кратко пообщались "на ногах".

ТАСС сообщает, что Путин и Трамп крепко пожали друг другу руки и обменялись несколькими фразами.

Прием организован от имени председателя КНР. Он проходит на площадке Центра международных обменов в городе Шэньчжэнь.

Трехсторонние переговоры Путина, Трампа и Си Цзиньпина запланированы на 19 ноября. СМИ писали, что они пройдут в формате неограниченного общения без жесткого регламента.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, повестка еще не согласована до конца, и лидеры могут поднять любые вопросы, касающиеся сотрудничества крупных держав и его влияния на международную обстановку.