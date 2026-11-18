Советник главы ЦБ: Льготная ипотека - пройденный этап

Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов полагает, что льготна ипотека - пройденный вариант.

Во время выступления на форуме недвижимости в Екатеринбурге он заявил, что после введения льготной ипотеки цены на квартиры стали расти. По его словам, в экономике ничего бесплатного не бывает.

"Льготные программы должны быть адресными - для тех, кому общество хочет помочь. Они не должны быть массовыми", - считает Тремасов.

Говоря о трендах, он напомнил, что, согласно аналитике, в 2027 г. прогноз по ключевой ставке - 13%, а инфляция должна быть 4%.

"Мы были близки к это цели в 2026 г., и достигли бы её, если бы не топливный кризис. По инфляции достигнем цели в следующем году", - сказал Тремасов.