"РМК Экстрим" откроет очередной зимний сезон в Екатеринбурге

В рамках фестиваля "Энергия РМК. Зима", который уже второй год в Екатеринбурге проводит Русская медная компания, проект экстремальных видов спорта "РМК Экстрим" откроет новый зимний парк для взрослых и детей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, пространство общей площадью 5 тысяч квадратных метров станет точкой притяжения сноубордистов и лыжников разного возраста и уровня подготовки. Здесь можно будет не только постигать азы зимних дисциплин, но и оттачивать свои навыки на специальных склонах с фигурами для трюков.

Экстрим-парк будет состоять из двух зон: джиббинг-парк и детский парк. Джиббинг-парк включает в себя наклонную подушку для отработки трюков, учебный склон для базового обучения катанию на сноуборде и лыжах, а также две линии для скольжения по фигурам разной сложности: джиббинг-база и джиббинг-про. В парке можно будет кататься как самостоятельно, так и в сопровождении тренеров "РМК Экстрим".

Детский парк будет доступен для детей от двух до пяти лет. На этой площадке юные спортсмены в сопровождении тренеров смогут впервые встать на сноуборд и лыжи, научатся держать баланс и выполнять простые трюки на низких фигурах.

"В прошлом году мы получили невероятный отклик от жителей и гостей Екатеринбурга о нашем экстрим-парке. Поэтому в новом зимнем сезоне "РМК Экстрим" удивит обновлениями. Парк станет больше в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Мы расширили как взрослый склон, так и детский. Кроме того, добавили прокат оборудования, чтобы посетителям было удобно заниматься на нашей площадке. Парк будет работать до конца февраля 2027 года без выходных, чтобы каждый смог отточить свои навыки. Помимо обычного катания, нас ждут несколько бесплатных соревнований по сноуборду и лыжам. Будем рады видеть на них и опытных спортсменов, и тех, кто только начинает!", - рассказал директор "РМК Экстрим" Герман Ременников.

В прошлом сезоне на споте покатались более 4 тысяч человек. В зоне "РМК Экстрим. Дети" на сноуборд встали более 3,5 тысяч малышей. В школе по сноуборду и лыжам обучились 2 тысячи 730 человек. Спот также стал тренировочной площадкой школы олимпийского резерва по сноуборду Свердловской области.

В этом году джиббинг-парк выйдет на новый уровень. Появится подъёмник для комфортного передвижения по склону, 18 фигур для выполнения трюков (вдвое больше, чем в 2025-м). Площадка станет выше на 2 метра, шире на 5 и длиннее на 11 метров. Это позволит спортсменам эффективнее оттачивать свое мастерство.

Помимо плоской поверхности с фигурами в этом году "РМК Экстрим" добавит детский учебный склон. Здесь более опытные малыши в сопровождении инструктора смогут научиться безопасно съезжать со склона.

Кроме обновлённых зон для катания на территории организуют прокат оборудования и сервисную зону, где можно подготовить сноуборд или лыжи к безопасному катанию, а также обустроят небольшую деревянную горку для детей, фотозоны и несколько крытых зон для отдыха, где можно погреться и зарядить мобильные устройства.

Новый зимний экстрим-парк откроется вместе с фестивалем "Энергия РМК. Зима" и будет работать до весны.