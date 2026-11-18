Книги иноагентов изгонят из библиотек

Государственная дума 18 ноября сразу во втором и третьем чтениях приняла закон об ограничении доступа к книгам авторов, признанных иноагентами. Документ был внесен в рамках системной работы по противодействию влиянию лиц, действующих в интересах иностранных государств, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно принятому закону, книги авторов, включенных в реестр иноагентов, а также лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, будут изъяты из свободного доступа на стендах и полках библиотек. Порядок использования такой литературы разработает Министерство культуры.

Кроме того, ведомство получит особые полномочия по работе с фондами библиотек в исторических регионах. Речь идет о фондах книг, сформированных на этих территориях до их принятия в состав России.

Законопроект был принят в первом чтении еще в июне 2024 года. 18 ноября профильный комитет по культуре представил три поправки, которые депутаты одобрили единогласно. После этого документ был принят во втором и сразу в третьем чтении без возражений.