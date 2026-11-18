Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что внимательно следит за повесткой, связанной с рабочим визитом Владимира Путина в Китай, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.



"Наш президент провел несколько важных встреч с представителями КНР. Для Тюменской области развитие российско-китайских отношений имеет большое значение. Это один из ключевых внешнеэкономических партнеров нашего региона. Только за первые шесть месяцев 2026 года товарооборот с Китаем увеличился почти на 20%. Мы экспортируем в Поднебесную продукцию АПК, кондитерские изделия, полимеры и пиломатериалы. Оттуда везут оборудование и станки, электрические машины и многое другое", - прокомментировал губернатор.



Александр Моор отметил, что наряду с национальным проектом "Международная кооперация и экспорт" находить новые точки для взаимодействия нам помогают регулярные визиты делегаций из Тюменской области в КНР и наоборот.



Моор также заявил о развитии культурного и гуманитарного сотрудничества с Китайской Народной Республикой. В этом учебном году более 700 студентов из Китая обучаются в вузах Тюменской области.



"Видим большой потенциал в сотрудничестве с КНР", - подчеркнул губернатор.