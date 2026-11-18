СМИ: ЕС хочет запретить въезд российским военным

ЕС рассматривает введение запрета на въезд российским военным на территорию стран участница-блока, сообщает Bloomberg.

По информации источника агентства, визовый запрет должен стать центральным элементом 22-го пакета антироссийских санкций. Новые ограничения планируют согласовать в декабре.

Ранее глава евродипломатии Каллас заявила, что ЕС может получить данные о российских военнослужащих, участвующих в СВО, для запрета их въезда в блок. По ее словам, из-за цифровизации и бюрократии в России сбор такой информации через разведслужбы представляется вполне и даже легко выполнимым.