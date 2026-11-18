Одну из школ Екатеринбурга могут назвать именем Александра Пантыкина

Одну из детских школ искусств Екатеринбурга могут назвать именем композитора, "дедушки уральского рока" Александра Пантыкина. Об этом сообщил врио главы города Рустам Галямов.

Как рассказал он в своем канале, в Верхней Туре такая школа уже есть, а вот в Екатеринбурге – пока нет.

"Считаю, что эту несправедливость нужно исправить. Дам поручение проработать этот вопрос на комиссии по топонимике", - отметил Галямов.

Напомним, недавно Пантыкину было присвоено звание Почетного гражданина Екатеринбурга.