Движение по новому мосту в Подосиновском районе через реку Пушму в Кировской области открыто

Масштабные работы по реконструкции автодороги проводились в рамках исполнения поручения губернатора Кировской области Александра Соколова. Теперь в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» реконструкция моста через реку Пушму в Подосиновском районе завершена. Движение по новому мосту уже открыто.

До обновления здесь имелся деревянный мост, проезд по которому был ограничен для техники свыше 5 тонн. Это ветхое деревянное сооружение строители заменили на современную надежную сталежелезобетонную конструкцию.

"Ключевой момент — мы синхронизировали дорожные и мостовые работы. На участке проведена реконструкция моста через реку Пушма: ветхое деревянное сооружение полностью заменено на современную надежную сталежелезобетонную конструкцию", – отметил губернатор Александр Соколов.

Новая мостовая конструкция протяженностью 64 погонных метра с шириной проезжей части в 8 метров представляет собой сооружение, которое позволяет легковым и грузовым транспортным средствам свободно разъезжаться без снижения скорости. Мост рассчитан на нагрузку 80 тонн, что обеспечивает проезд для всех видов техники, позволяет перевозить необходимые грузы.

На подходах к мосту строители обновили дорожное полотно, установили металлическое барьерное ограждение, выполнили укрепление откосов для предотвращения размыва грунта и сформировали новую систему водоотвода.

"Запуск движения по новому мосту через реку Пушму – это важнейший этап в развитии транспортной доступности северо-запада Кировской области и трассы Киров – Котлас – Архангельск. Эта транспортная артерия является стратегической для сообщения между Кировской, Вологодской, Архангельской областями. Именно такую задачу поставил губернатор Александр Соколов — создание надёжного дорожно-транспортного каркаса, который обеспечивает жителям в том числе отдалённых муниципалитетов равный и безопасный доступ к социальным, медицинским и образовательным учреждениям, – говорит министр транспорта Кировской области Артем Драчков.

Он также отметил, что работы осуществлялись под контролем Общественного совета регионального минтранса.

Важно подчеркнуть, что обновлённый транспортный объект станет важным инструментом для социально-экономического развития всего северо-запада Кировской области.