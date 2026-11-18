В Первоуральске нашли водителя, скрывшегося в понедельник с места смертельного ДТП

Сотрудники Госавтоинспекции нашли водителя из Первоуральска, скрывшегося с места ДТП, в котором погибла пенсионерка. Мужчина скрывался два дня, но сегодня был задержан правоохранителями.

Напомним, авария произошла 16 ноября 2026 года около 19.15 на улице Загородной, напротив дома № 2. По предварительным данным, водитель наехал на женщину-пешехода, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшая погибла на месте еще до прибытия "скорой помощи".

Сразу после этого водителя объявили в розыск. Сотрудники Госавтоинспекции изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных вблизи места ДТП, а также системы "Безопасный город". По ним удалось установить личность и местонахождение водителя — им оказался 41-летний местный житель со стажем вождения 25 лет.

Виновника аварии задержали, а его автомобиль поместили на специализированную стоянку. Сейчас проводится доследственная проверка, по результатам которой будут приняты процессуальные решения, в том числе о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ.

Госавтоинспекция напоминает, что оставление места дорожно-транспортного происшествия, повлёкшего смерть потерпевшего, является уголовно наказуемым деянием и влечёт за собой лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определенной деятельностью.