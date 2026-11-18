В Екатеринбурге виновника ДТП обязали содержать сына погибшего мотоциклиста

Виновника смертельного ДТП в Екатеринбурге обязали финансово обеспечивать ребенка погибшего мотоциклиста до его совершеннолетия. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Трагедия произошла 29 июля 2025 года. Автомобиль Hyundai Accent двигался по правой полосе улицы Большакова в сторону улицы Мичурина, но при развороте вне перекрестка не уступил двигавшемуся попутно по левой полосе мотоциклу Yamaha YZF-R6. Произошла авария, в результате которой мотоциклист погиб.

В декабре 2025 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор в отношении водителя и назначил ему наказание в виде принудительных работ. Позднее бывшая супруга погибшего обратилась в Ревдинский городской суд с иском о возмещении ущерба. По ее словам, мужчина активно участвовал в жизни своего несовершеннолетнего сына, регулярно выплачивал алименты и оказывал дополнительную материальную и моральную поддержку.

Суд удовлетворил требования в полном объему и взыскал с ответчика:

единовременную выплату в размере 295 тыс. 140,63 рублей;

ежемесячные платежи в размере 19 тыс. 588,98 рублей — до достижения ребенком 18 лет либо до 23 лет при обучении по очной форме;

компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн рублей рублей.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.